У "черных копателей" изъяли три ТТ, винтовку Мосина и "лимонки"

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, работники управления по борьбе с организованной преступностью получили информацию, что в одном из сел местные жители продают оружие.

Почти полгода милиционеры отслеживали и документировали их деятельность.

Выяснилось, что трое приятелей, так называемых «черных археологов», интересовались оружием времен Великой Отечественной войны. Имея на руках карты местности, они проводили раскопки в местах боевых действий. Впоследствии через сеть интернет они стали предлагать коллекционерам военных принадлежностей приобрести патроны, гранаты, винтовки, пистолеты и тому подобное. Причем, найденные в земле образцы оружия они тщательно осматривали, вынимали механизм, не поврежденный коррозией, и на токарном станке подгоняли до идеального состояния.

Милиционерам под видом коллекционеров удалось договориться о покупке у злоумышленников пистолета системы ТТ и винтовки Мосина за сумму до 8 тысяч гривен. Сейчас все оружие изъято и направлено на исследование.

Задержанные дают объяснение следователем. Против них возбуждено уголовное дело.

Все трое задержанных - без уголовного прошлого и имеют хорошие характеристики от соседей и коллег по работе. Но незаконное изготовление, хранение и сбыт нарезного оружия может стоить каждому из них до пяти лет лишение свободы, отметили в милицейском главке.