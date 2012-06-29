Миллер: если газа в ПХГ будет мало, то есть два варианта - и оба плохие

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер сегодня на пресс-конференции в Москве после годового собрания акционеров компании.

«Те вопросы, которые стоят на повестке дня, и являются самыми острыми. В первую очередь это вопрос закачки газа в ПХГ Украины, нас беспокоит темп и объемы закачки, нас беспокоит то, что Украина в прошлую зиму отобрала значительно большие объем газа из своих подземок», - сказал А.Миллер.

По его словам, этот вопрос чрезвычайно актуальный потому, что если газ не будет в необходимых объемах закачан, то есть всего два варианта развития события – и оба плохие.

«Первый - Украина несанкционированно отбирает российский газ, который идет транзитом европейским потребителям, второй вариант – Украина ограничивает поставки газа потребителям Украины», - сказал А.Миллер.

При этом он сообщил, что этот вопрос обсуждается российской и украинской стороной.

«Мы видим со стороны украинских коллег желание открыто обсуждать эту проблему», - сказал он.

Он отметил, что аванс в размере 2 млрд долл. для закачки газа в ПХГ был определен украинской стороной.

«Эти 2 млрд долл определены из понимания того, что именно такой объем аванса позволит закупить необходимый газ для закачки в ПХГ», - сказал А.Миллер и добавил, что «Газпром» готов рассмотреть вопрос о дополнительных средствах.

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Как сообщал УНИАН, в июне этого года «Газпром» предоставил НАК «Нафтогаз Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит российского газа. Аванс позволил «Нафтогазу Украины» пополнить оборотные средства для закупки природного газа и последующей его закачки в украинские ПХГ. По мнению «Газпрома», своевременное заполнение газом ПХГ Украины позволит компании выполнить свои обязательства по бесперебойному транзиту российского газа в Европу предстоящей зимой.