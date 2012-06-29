Граница с Россией и Беларусью будет перекрыта из-за праздника

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской таможни, 29-30 июня 2012 года, в связи с проведением Международного фестиваля славянских народов возле Монумента Дружбы на нейтральной территории возле пунктов пропуска: "Сеньковка" (Украина), "Веселовка" (Республика Беларусь) и "Новые Юрковичи" (Российская Федерация) будет прекращено движение транспортных средств через пункт пропуска "Сеньковка - Новые Юрковичи, Веселовка" Черниговской таможни.

Ближайшими к пункту пропуска "Сеньковка - Новые Юрковичи, Веселовка" являются пункты пропуска "Гремяч – Погар" Черниговской таможни и "Бачевск – Троебортное" Сумской таможни – на границе с Российской Федерацией, пункт пропуска "Новые Яриловичи - Новая Гута" Черниговской таможни – на границе с Республикой Беларусь. Через них транспортные средства смогут пересечь государственную границу Украины.