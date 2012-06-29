Прогноз погоды на 30 июня

На остальной территории Украины - без осадков, только днем в восточных областях и местами в Сумской области пройдет небольшой кратковременный дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер будет преобладать северный, на западе юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 19°, днем 22-27°, на крайнем западе и в Одесской области до 30°, в Карпатах и горах Крыма 18-23°.

В Киеве и области без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 9-14°, днем 22-27°. По г. Киеву температура ночью 11-13°, днем 24-26°.

29 июня температура воды в Черном море 19-24°, возле Евпатории 13°, в Азовском море 23-25°; в Днепре возле Киева 22°.