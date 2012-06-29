Под Киевом горело админздание комплекса «Чайка»
12:23, 29 июня 2012Общество
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Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 28 июня в 23:11 в самостоятельную государственную пожарную часть №25 г. Вишневое поступило сообщение о пожаре.
Горело административное здание комплекса «Чайка» в Киево-Святошинском районе Киевской области.
На момент прибытия подразделений МЧС огнем была полностью охвачена крыша. На место события была дополнительно направлена техника из пожарных частей Киева, Вишневого, Боярки. Всего к ликвидации пожара были вовлечены 34 спасателя. Тушение осуществлялось с помощью подвоза воды.
В 00:50 29 июня пожар был локализован и в 01:55 – ликвидирован.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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