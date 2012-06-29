Лесной пожар близ Ялты гасят 800 человек

Новых очагов возгорания нет, тем не менее операция продолжается.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, к вечеру 28 июня очагов горения и тления лесной подстилки уже не было.

Сегодня на месте ЧП продолжают работать почти 800 человек и около 80 единиц техники, среди которой 2 вертолета и 2 самолета.

За время ликвидации пожара автоцистерны привезли к месту ЧП 2300 кубометров воды, а вертолеты и самолеты скинули с воздуха больше 270 тонн воды.

"Наземные силы, авиация МЧС, лесхоз продолжают патрулирование территории", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, пожар произошел 26 июня. По информации заповедника, молния попала в дерево, оно загорелось, и огонь распространился на лесную подстилку. К утру 27 июня горели 2 га, к вечеру площадь пожара составляла 3 га, при этом новых очагов возгорания не было. К утру 28 июня сильный ветер разнес огонь на площадь 8 га.