Из-за сборщика металла обвалилась опора высоковольтной линии

В Томаковском районе Днепропетровской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний местный житель, без постоянного места работы, который совершил кражу креплений металлических конструкций с опоры высоковольтной линии электропередач, в результате чего произошло ее падение.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

По данному факту проводится расследование.