Из-за сборщика металла обвалилась опора высоковольтной линии
04:34, 29 июня 2012Общество
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В Днепропетровской области безработный похитил крепление с опоры высоковольтной линии электропередач.
В Томаковском районе Днепропетровской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний местный житель, без постоянного места работы, который совершил кражу креплений металлических конструкций с опоры высоковольтной линии электропередач, в результате чего произошло ее падение.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
По данному факту проводится расследование.
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