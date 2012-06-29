В Ивано-Франковске презентовали Конституцию для слепых

Об этом сообщили в Ивано-Франковском обществе слепых, где состоялась презентация Конституции Украины. Отныне 170 незрячих прикарпатцев получили возможность узнать о своих правах и обязанностях с Основного Закона Украины. На презентации Конституции, написанной шрифтом Брайля, отмечалось на отсутствие библиотек для незрячих и соответствующей литературы для этой категории людей.

Идея выпустить Конституцию шрифтом Брайля принадлежит преподавателю филиала Открытого международного университета развития человека «Украина» Снежане Кравченко, которую помог финансово реализовать директор туркомплекса «Буковель» Александр Шевченко.

Конституция Украины написана уникальным рельефно-точечным шрифтом, в основе которого - комбинация из шести точек. Таким образом прикарпатцы первыми в Украине могут сами почитать статьи Основного Закона. Ведь до сих пор не было ни одного экземпляра Конституции Украины, напечатанной шрифтом Брайля.