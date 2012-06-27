ГАИ предупреждает о липовых «экологических патрулях»

В Украине с наплывом иностранных туристов и болельщиков на дорогах активизировались незаконные «экологические патрули», представители которых не являются сотрудниками органов внутренних дел.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Управления ГАИ в Житомирской области Николай Яцкевич, они пользуются незнанием иностранцами законов Украины.

"Члены различных общественных организаций, которые одеты в форму, похожую на милицейскую, не стесняются штрафовать доверчивых туристов», - отметил он.

По его словам, с начала года, в частности, на дорогах государственного значения «Киев-Чоп» и «Киев-Одесса» правоохранителями пресечена деятельность уже 20 таких «патрулей».

Как отметил Н.Яцкевич, дорога "Киев-Чоп" является «излюбленным местом незаконной деятельности работников так называемых «постов экологической безопасности». Они используют различные «измерительные приборы», изготовленные самостоятельно, чтобы штрафовать доверчивых иностранцев, которые на собственном автотранспорте прибывают в Украину на матчи Евро-2012.

По словам Н.Яцкевича, эти псевдоинспекторы заставляют водителей платить деньги за выдачу им так называемых «экологических карточек».

Поэтому милиция призвала туристов быть внимательными и не давать обмануть себя.