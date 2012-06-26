Правозащитники: прокуратура бесполезна против милиции

Как передает корреспондент УНИАН, по словам участницы акции Наталии Пипкун, акция в Чернигове стала частью всеукраинского мероприятия по случаю Международного дня поддержки жертв пыток. Одновременно такие акции состоялись в Киеве, Луганске, Харькове и Запорожье.

Н.Пипкун отметила, что истязания и жестокое обращение в милиции обрели системность, чему способствует безнаказанность стражей порядка во многих ситуациях. Даже нет точных данных о людях, которые претерпели жестокое обращение в милиции.

"Официальными данными мы не владеем, но за последние две недели к нам обратились три человека по поводу жестокого обращения в милиции. Это подтверждает – такие случаи далеко не единичные", - сказала она, отметив, что только получило огласку дело о возможной причастности милиционеров к доведению до самоубийства 25-летнего жителя Городнянского района.

Участники акции разыграли мини-спектакль, в котором стремились показать, что нужно быть неравнодушными. "Если мы будем оставаться равнодушными, то следующими жертвами истязаний станем лично мы или наши родные", - сказала Н.Пипкун.

Правозащитники отмечают, что на жалобы об обвинении в истязаниях по большей части поступает отписка "об отсутствии состава преступления". Единственным органом, который уполномочен расследовать злоупотребления со стороны милиции, является прокуратура. Но она не способна вести эффективное расследование из-за свою двойной ответственности: с одной стороны, прокуратура отвечает за проверку законности действий милиции, а с другой – поддерживает обвинение в суде, а следовательно, имеет тесные связи с милицией.

Во время акции правозащитники призвали Президента Украины начать процесс по созданию независимого органа для расследования случаев нарушения прав человека со стороны правоохранительных органов.