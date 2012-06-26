Убийцы Оксаны Макар меняют свои показания и не признают вины

Как передает кореспондент УНИАН, об этом в перерыве закрытого судебного заседания сообщил журналистам Николай Катеринчук - адвокат матери О.Макар Татьяны Суровицкой.

По словам Н.Катеринчука, М.Присяжнюк кардинально поменял свои показания по сравнению с теми, которые он давал во время следствия. Так, отметил адвокат, сейчас М.Присяжнюк утверждает, что не он принес веревку, чтобы удушить О.Макар, а они вместе с Евгением Краснощеком вышли на балкон, и тот сам взял веревку.

Свою вину в убийстве девушки М.Присяжнюк не признает. Свои предыдущие показания поясняет тем, что тогда, сразу после преступления, он был в шоковом состоянии и не понимал, что говорит. Теперь же, через три месяца, он все вспомнил и говорит так, как было на самом деле.

Говоря о мотивах убийства, Н.Катеринчук сказал, что они у всех участников преступления были разные. Но, по его словам, намерение убить О.Макар возникло у компании тогда, когда Артем Погосян вышел из спальни на кухню и рассказал приятелям, что Оксана угрожает заявить на них в милицию. Тогда у преступников и возник замысел избавиться от потерпевшей и скрыть следы содеянного, отметил адвокат.

После перерыва в заседании суд начал заслушивать третьего подсудимого по делу – Е.Краснощека.

Следующее слушание по делу, как сообщил Н.Катеринчук, состоится во вторник, 3 июля. На нем предполагается закончить допрос Е.Краснощека, выслушать показания Татьяны Суровицкой.

Следующие заседания должны быть открытыми, предполагает защитник.

Как сообщалось, 9 марта в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю Оксану Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. Около трех недель медики боролись за жизнь Оксаны, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре.