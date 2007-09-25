МВД предупреждает: невклееное фото грозит вашему участию в выборах

Министерство внутренних дел МВД напоминает гражданам, что паспорт, в который не вклеена фотография по достижению владельцем 25- и 45-летнего возраста, является недействительным во время голосования на выборах.

Как сообщили УНИАН В Департаменте связей с общественностью МВД Украины, МВД неоднократно напоминало о необходимости гражданам своевременно подавать паспорта в отделы по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц (ГИРФЛ) для вклеивания фотокарточек по достижению 25- и 45-летнего возраста. Поэтому, с приближением выборов эта проблема встала чрезвычайно остро, ведь для того, чтобы получить бюллетень, избиратель должен предъявить в избирательной комиссии документ, подтверждающий его личность и гражданство Украины. А поскольку паспорт без вклеенной своевременно фотокарточки по достижении его владельцем определенного возраста является недействительным, по такому документу гражданин не получит бюллетень для голосования.

Чтобы не было людей, которые из-за занятости, забывчивости или просто беспечности не смогут воспользоваться своим избирательным правом, Министерством внутренних дел организована так работа подразделений ГИРФЛ на местах, чтобы все желающие смогли в кратчайшие сроки оформить паспорта.

С 12 сентября в Государственном департаменте по делам гражданства иммиграции и регистрации физических лиц МВД функционирует телефон доверия (8-044) 254-96-66 для обращений граждан по паспортно-визовым вопросам. За время его работы уже поступило около 180 звонков от граждан. Их анализ свидетельствует о том, что в основном граждане обращаются по поводу консультаций о получении заграничных паспортов. Впрочем, хотя это и говорит в пользу того, что проблем с паспортами гражданина Украины не существует, работники Департамента ГИРФЛ все же в очередной раз напоминают всем гражданам о необходимости своевременно вклеивать фото в паспорт и надеются на их законопослушность.