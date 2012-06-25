Мужчина разбирал железнодорожные пути в 150 метрах от станции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления МВД на ПЖД.

«Вооружившись ломом, молотком, гаечными ключами, мужчина пытался совершить кражу, но реализовать преступный умысел ему помешали сотрудники линейного отделения на станции «Евпатория». Объектом посягательства стали накладки на рельсы, металлические пластины на накладки и костыли. С помощью инструментов он преднамеренно повредил подъездной путь предприятия «Крыминвестстрой и компания». А это, согласно заключению эксперта, должно было повлечь аварию поезда и создать опасность для жизни людей», - говорится в пресс-релизе.

Дело открыли по ч. 3 ст. 15, ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса (незавершеное покушение на тайное похищение чужого имущества) и ч. 1 ст. 277 (умышленное повреждение, которое могло привести к аварии поезда).