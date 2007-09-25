В Киеве по подозрению в убийстве 2 иностранцев задержали 4 молодых людей

Сотрудники столичной милиции по подозрению в убийстве двух иностранных студентов в Киеве задержали четырех молодых людей – граждан Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

По данным ДСО МВД, убийство гражданина Республики Гамбия произошло 28 декабря 2006 года (он был студентом Национального авиационного университета), а убийство гражданина Ирана, который был студентом Киевского политехнического института, было совершено 14 августа этого года.

По словам собеседника агентства, задержанные, самый молодой из которых 1986 г.р., являются жителями Киевской, Закарпатской, Донецкой и Днепропетровской областей.

При этом в МВД отметили, что есть объективные доказательства считать именно этих задержанных непосредственно подозреваемыми в указанных преступлениях.