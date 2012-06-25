Самый сильный человек в Украине разбился на мотоцикле
11:32, 25 июня 2012Общество
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Самый сильный человек в Украине Юрий Малько разбился на мотоцикле в Комсомольске Полтавской области.
Юрий Малько спасал велосипедистку. Фото vk.com
Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Полтавской области, 23 июня в 21.10 спортсмен на мотоцикле «Хонда» совершил наезд на велосипедистку, которая внезапно начала пересекать проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности своего маневра. Чтобы избежать ДТП, спортсмен направил мотоцикл на бордюр. При этом он все же задел велосипедистку.
В итоге Ю.Малько погиб, велосипедистка получила ушиб правого коленного сустава и доставлена в больницу.
Ю.Малько официально признан сильнейшим человеком Украины. В 2011 году он сдвинул с места и протащил на расстояние в 8 метров состав из 22 вагонов, в результате чего был зафиксирован абсолютный рекорд. Общий вес поезда составил около 500 тонн.
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