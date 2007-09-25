В Донецке обули Ющенко, Тимошенко и Януковича

В этом году донецкий модельер Игорь Зайцев начнет работать над коллекцией обуви, которая будет символизировать мировых президентов. А пока в его магазине стоит уже готовая подборка «Обувь в лицах». В ней каждая пара туфель символизирует определенного украинского политика, пишет Корреспондентсо ссылкой на донецкую газету 15 минут-Донецк.

Как рассказал Зайцев, коллекция состоит из 5 пар. В них "зашифрованы" Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Юлия Тимошенко, Петр Симоненко и Нестор Шуфрич. Угадать каждого довольно легко. Автор утверждает, что самым интересным для него было «превратить в образ определенное качество или черту, присущую только этой личности».

Модель «Виктор Ющенко» - оранжевого цвета. Впереди стилизованный пиджак с рубашкой и галстуком. Внутри на вложенной стельке - пчела, которая намекает на большой вклад президента в развитие пчеловодства.

У модели «Виктор Янукович» на стельке пальма Мерцалова, которая соответственно отражает вклад премьера в развитие донецкого региона.

Самые изящные туфли – «Юлия Тимошенко»: белые, с отделкой из кожи рептилий, украшенные косой и красными сердцами. Самые скромные – «Петр Симоненко»: красные с минимумом деталей и украшений, на которых только серп и молот.

А ботинки «Нестор Шуфрич» отличаются повышенной функциональностью зимние, на меху, с крепкой подошвой, они оснащены специальными выдвижными шипами.

"Зеленый с черными разводами цвет этой модели символизирует горящий лес. Красные шнурки - языки пламени. А чтобы сомнений не оставалось в принципе, сбоку на ботинках есть выпуклая надпись МЧС", - уточнил модельер.

Сам же дизайнер носит один ботинок голубой, а второй оранжевый в знак будущего воссоединения двух политиков.