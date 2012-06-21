Женщину, которую окрестили второй Оксаной Макар, выписали из больницы

"Мария Б. находилась в неврологическом отделении, но сегодня ее выписали", - сказала сотрудница больницы по телефону корреспонденту УНИАН. Она добавила, что женщина собиралась ехать в Чернигов, чтобы там пройти обследование.

Сестра пострадавшей, которая сообщила в социальных сетях об изнасиловании и попытке убийства, в телефонном разговоре сказала, что о развитии событий и состоянии здоровья Марии сведений не имеет, поскольку родственники перестали с ней общаться и на телефонные звонки не отвечают.

О том, что потерпевшую выписали из Прилуцкой ЦРБ, сообщили и в Секторе общественных связей УМВД в Черниговской области. По информации, обнародованной на сайте ведомства, 17 июня в Прилуцкую центральную районную больницу с телесными повреждениями обратилась 32-летняя жительница одного из сел района. Она пояснила медработникам, что телесные повреждения получила в результате падения в погреб.

19 июня от женщины в Прилуцкий горотдел милиции поступило заявление об изнасиловании. Заявление было принято и зарегистрировано в дежурной части Прилуцкого городского отдела УМВД. К месту происшествия, которое указала потерпевшая, выезжала следственно-оперативная группа. Женщина была направлена на судебно-медицинскую экспертизу.

На следующий день женщина обратилась в Прилуцкий горотдел милиции с заявлением, в котором просила прекратить проверку по ее предыдущему заявлению, и сообщила, что претензий ни к кому не имеет.

Руководством УМВД Украины в Черниговской области и областной прокуратуры по данному факту организована проверка с выездом совместной бригады на место происшествия.

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Как сообщалось, 20 июня на интернет-ресурсе "UAINFO" в одном из блогов появилось сообщение, что в Черниговской области произошло подобная ситуация, как с Оксаной Макар. Речь шла о том, что молодую женщину, которая имеет маленького ребенка, изнасиловали и избили, а затем вывезли в лес и хотели закопать живой. Согласно сообщению, к совершению преступления причастны представители правоохранительных органов Прилук. Дело пытаются затормозить, а на пострадавшую, ее родных и близких осуществляется давление, поэтому "женщина подписала бумаги о неразглашении».