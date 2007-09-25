Бойко пообещал удержать доллар

Представитель Партии регионов, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО обещает, что обвала доллара не случится.

Об этом он заявил вчера во время предвыборных теледебатов с представителями Блока «Наша Украина – Народная самооборона» на Первом Национальном телеканале.

«Мы не допустим обвала доллара. Кто, что бы из экспертов не говорил, – мы эти политические страшилки слышим уже давно, – мы защитим свою национальную валюту, и не допустим ее удешевления», - заявил Ю.БОЙКО. По его словам, это будет достигаться жесткой монетарной политикой, которая и сейчас проводится правительством.

В свою очередь, представитель НУ-НС Павел ЖЕБРИВСКИЙ подчеркнул, что падение или повышение курса доллара никоим образом не зависит от правительства, поскольку этот вопрос в компетенции НБУ.

По его словам, представители Кабинета Министров делают свои заявления по принципу: «все, что хорошее, – это правительство, все, что плохое, – это другие».