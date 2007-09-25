НУ-НС внесет в парламент программу преодоления последствий Чернобыля

Блок „Наша Украина – Народная Самооборона” внесет на рассмотрение в новую Верховную Раду Украины программу преодоления последствий Чернобыльской катастрофы.

Такое заявление сделал на митинге в Овруче Житомирской области, кандидат в народные депутаты от блока „Наша Украина – Народная Самооборона”, глава Житомирской областной государственной администрации Юрий ПАВЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской областной организации блока.

Как отметил Ю.ПАВЛЕНКО, до сих пор в Украине нет четкой государственной политики преодоления следствий Чернобыльской катастрофы, не проводится дозиметрический контроль, должным образом не платятся оздоровительные пострадавшим от аварии.

„Как защитить 40% территории и половину населения Житомирщины, которое пострадало в результате аварии на ЧАЭС? Этот вопрос касается не только нашей области, но и страны в целом. С этой целью наш блок разработал специальную Чернобыльскую программу, которую внесет на рассмотрение Верховной Рады, избранной 30 сентября”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Он также подчеркнул, что, по его убеждению, демократическое большинство в парламенте обязательно поддержит эту программу.