Иностранцы на Крещатике жалуются на аллергию и перегрев

03:13, 14 июня 2012
Общество
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В Киеве со времени официального открытия фан-зоны за медицинской помощью обратились 107 пациентов, 59 из них – иностранцы.

Тяжелых травм и заболеваний нет

 

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя начальника Главного управления здравоохранения КГГА Аллу Арешкович.

По ее словам, тяжелых травм и заболеваний нет, лишь ссадины, аллергические реакции, соматические заболевания, повышение артериального давления, перегрев. Зарегистрировано также 7 обращений иностранных гостей по поводу сильного алкогольного опьянения.

Все они получили соответствующую помощь, консультацию специалистов и уже выписаны из больницы, сказала А.Арешкович.

Жалоб на действии медицинского персонала не поступало, подчеркнула она, добавив, что все без исключения медицинские работники прошли аттестацию экспертами УЕФА.

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