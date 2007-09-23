Ющенко назвал дату перехода на контрактную армию

В 2010 году Вооруженные силы Украины полностью перейдут на контрактную форму набора военнослужащих. Об этом во время пребывания в Бережанской воспитательной колонии для несовершеннолетних сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, передает корреспондент УНИАН.

“2010 год - это первый год, когда в нас не будет общего призыва, это будет контрактная армия”, - сказал Глава государства.

В.ЮЩЕНКО отметил, что с 2005 года в четырех родах войск начали формировать бригады исключительно на контрактной основе и сейчас в каждом роде войск есть подразделения, которые “станут кристаллом, вокруг которого формируется контрактный способ набора военнослужащих”.

Президент отметил, что ценит политиков, которые поддерживают переход на профессиональную армию, но в то же время предостерег их «не относиться легкомысленно к вопросам обороноспособности страны”.

“За два месяца на контрактную армию мы не перейдем. Я просил бы не давать людям неправдивые сигналы. Говорю это в том контексте, что после определенных политических деклараций появились трудности в формировании осеннего призыва. Это грустно, но в какой-то мере и позор. Люди, которые заботятся о государстве, должны мобилизировать молодое поколение на то, что их сердце в их возрасте должно принадлежать стране”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что предварительно Национальная стратегия предусматривала создать профессиональную армию до 2015 года, и теперь, когда переход осуществляется за два года, призвал политиков не формировать дискуссию вокруг этого срока, поскольку “есть Национальная стратегия, обеспечивающая обороноспособность страны. И все политики с этой стратегией должны считаться”.