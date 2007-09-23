Два холста Айвазовского ушли с молотка за 2 млн. евро
17:17, 23 сентября 2007Общество
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Рекорд аукциона установил "Вид на Ялту"
Две картины знаменитого мариниста Ивана Айвазовского проданы на аукционе в Цюрихе почти за 2 млн. евро.
Как передает ИТАР ТАСС, имена покупателей организаторы торгов не назвали. Известно лишь то, что это российские коллекционеры.
Рекорд аукциона установила картина И.Айвазовского "Вид на Ялту". Она была создана художником в 1895 году. За нее отдали 1 млн 243 тысячи евро. Вторая картина "Парусник у побережья" ушла с молотка за 730 тысяч евро.
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