Два холста Айвазовского ушли с молотка за 2 млн. евро

Две картины знаменитого мариниста Ивана Айвазовского проданы на аукционе в Цюрихе почти за 2 млн. евро.

Как передает ИТАР ТАСС, имена покупателей организаторы торгов не назвали. Известно лишь то, что это российские коллекционеры.

Рекорд аукциона установила картина И.Айвазовского "Вид на Ялту". Она была создана художником в 1895 году. За нее отдали 1 млн 243 тысячи евро. Вторая картина "Парусник у побережья" ушла с молотка за 730 тысяч евро.