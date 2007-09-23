В Украине будет тепло

В ближайшие дни погода существенно не изменится: будет прохладно ночью и тепло днем. Преимущественно без осадков.

Как сообщает Гидрометцентр, в понедельник в Днепропетровской области, в Крыму и Приазовье временами дожди, отдельные грозы, ночью местами сильные дожди. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13 тепла, на побережье морей до +16, в западных областях 3-8 тепла, на почве местами заморозки 0-2; днем +17-22 тепла.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10 тепла, днем около +20.

Во вторник в Крыму, в южных и большинстве центральных областей временами дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью 7-13, на юге до +16, в западных областях 3-9 тепла. Днем +16-22, в южных и центральных областях 1+3-18.

В Киеве без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12 тепла, днем +16-21.

ICTV