Гран-при газеты «День» получил фотокорреспондент УНИАН (фото)
19:36, 22 сентября 2007Общество
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Работа сделана в районе села Ожидов
Гран-при ежегодной фотовыставки газеты «День», которая проходит сейчас в Киеве в Украинском доме, получила работа фотокорреспондента УНИАН Александра Синицы. Фото сделано в районе села Ожидов Львовской области, под которым произошла «фосфорная авария».
|Фотография, удостоенная Гран-при
|Александр Синица, УНИАН
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