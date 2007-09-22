Гран-при газеты «День» получил фотокорреспондент УНИАН (фото)

Работа сделана в районе села Ожидов

Гран-при ежегодной фотовыставки газеты «День», которая проходит сейчас в Киеве в Украинском доме, получила работа фотокорреспондента УНИАН Александра Синицы. Фото сделано в районе села Ожидов Львовской области, под которым произошла «фосфорная авария».

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