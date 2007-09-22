Глузман: дети многих представителей элиты - тяжелые наркоманы

Семен Глузман, известный психиатр и правозащитник, директор Украинско-американского бюро по защите прав человека, в интервью УНИАН в ответ на просьбу прокомментировать странную ситуацию: проблема наркомании в Украине давно перешла в разряд очень острых, а политики говорят о чем угодно, только не о способах ее решения, заявил, что сам не понимает такой позиции. Тем более, добавил Глузман, что для многих семей украинской политической элиты наркомания – «домашняя» проблема. «Дети многих представителей элиты - тяжелые наркоманы», - утверждает правозащитник.

Глузман рассказал такой случай: «Одной высокопоставленной маме и политику, известному всей стране, с большим трудом удалось вытащить своего сына из наркозависимости. Она начала разговор в высоких кабинетах о том, что надо что-то делать в стране с этой проблемой, ведь она же спасла сына и тысячи детей еще можно спасти от гибели. И одна из ее коллег – не менее узнаваемая и публичная особа, дети которой, кстати, давно на игле, ответила: «Ты знаешь, я спасаю Украину»...

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