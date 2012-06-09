Трое ранее судимых совершали налеты на автозаправки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, уголовное дело в отношении ОПГ возбуждено по ряду статей, а именно ст. 257, 187 ч. 4, 185 ч. 5, 28 ч. 3, 263 ч. 1 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие выяснило, что ОПГ совершила ряд разбойных нападений на автозаправочные станции на территории Луганской области и другие преступления.

Во время одного из нападений была смертельно ранена работница АЗС.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в поселке Успенка Лутугинского района Луганской области было совершено разбойное нападение на АЗС. Во время нападения бандиты застрелили из охотничьего ружья 30-летнюю девушку. В середине марта по обвинению в нападении на АЗС были задержаны трое ранее судимых мужчин.