НФПУ: правительство имитирует борьбу с безработицей

Об этом заявил председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук, сообщает пресс-служба НФПУ.

Он заявил, что сегодня фонд является, по сути, солидарным органом, его руководство осуществляют работодатели, государство и собственно застрахованные лица – по 15 представителей. Сейчас же предложено уменьшить количество представителей до пяти, а к тому же фактически подчинить фонд министру социальной политики.

«Проблему легальной занятости населения этот закон не решает. Хотя и содержит определенные прогрессивные положения. Цель законопроекта – в расширении полномочий отдельных чиновников и в увеличении государственного влияния в области трудовых отношений», – считает М.Якибчук.

Заместитель председателя НФПУ Григорий Кабанченко отметил, что новая редакция закона содержит ряд положений, которые однозначно нужно менять.

«Тигипко якобы по требованию профсоюзов отказался от идеи бесплатного прохождения полугодичной стажировки молодыми специалистами. Закон содержит положение, по которому со стажером подписывают контракт, но нет ни слова о том, что стажировка должна быть в любом случае оплачиваемой», – отметил Г.Кабанченко.