СМИ: сын экс-президента Приднестровья прятал наворованные деньги в Одессе

Как сообщили "Сегодня " в следственном комитете РФ, против него возбуждено уголовное дело по ст. 160, ч. 4 УК РФ (присвоение чужого имущества в особо крупном размере).

По данным правоохранителей, Смирнов-младший похитил 186 млн 120 тыс. рублей, которые Россия перечисляла на счета приднестровских банков для доплат к пенсиям своим гражданам, проживающим в ПМР.

Согласно информации российских СМИ, ворованные деньги Смирнов якобы вкладывал в бизнес и недвижимость в России и Украине, в том числе и Одессе. В частности, сыну экс-президента приписывают владение пакетом акций «Стар-Такси» и квартирой на Французском бульваре.

Как выяснила «Сегодня», одна из квартир в высотке в переулке Дунаева оформлена на жену Смирнова — Марину. Между тем администратор «Стар-Такси» заявил, что Олег Смирнов не имеет отношения к компании: «Никто из руководства даже фамилию такую не слышал».