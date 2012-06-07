СМИ: сын экс-президента Приднестровья прятал наворованные деньги в Одессе
Младший сын экс-президента Приднестровья Игоря Смирнова — Олег, объявлен в розыск по подозрению в крупном хищении денег.
|Младший сын Игоря Смирнова замешан в международном скандале
По данным правоохранителей, Смирнов-младший похитил 186 млн 120 тыс. рублей, которые Россия перечисляла на счета приднестровских банков для доплат к пенсиям своим гражданам, проживающим в ПМР.
Согласно информации российских СМИ, ворованные деньги Смирнов якобы вкладывал в бизнес и недвижимость в России и Украине, в том числе и Одессе. В частности, сыну экс-президента приписывают владение пакетом акций «Стар-Такси» и квартирой на Французском бульваре.
Как выяснила «Сегодня», одна из квартир в высотке в переулке Дунаева оформлена на жену Смирнова — Марину. Между тем администратор «Стар-Такси» заявил, что Олег Смирнов не имеет отношения к компании: «Никто из руководства даже фамилию такую не слышал».