200 американцев, прибывших в Крым, не военные, а строители

Посольство США в Украине отмечает, что резервисты корпуса морской пехоты США, которые 1 июня прибыли в аэропорт Симферополя, не задействованы ни в одном из военных учений, и все они работают в гражданских должностях в США.

Как сообщили УНИАН в отделе прессы, образования и культуры Посольства США, в заявлении американского дипломатического учреждения подчеркивается, что это группа резервистов корпуса морской пехоты США, которая является частью инженерно-строительного подразделения, приглашенного в Украину украинским правительством для помощи в модернизации украинского учебного полигона в Старом Крыму. Они присоединились к своим коллегам, прибывшим 27 мая на борту транспортного торгового судна “Эдвантедж”, которое по приглашению украинского правительства вошло в порт Феодосия в Крыму и выгрузило материалы и оборудование для строительного проекта.

В Крыму сейчас находится около 200 резервистов. Все они работают в гражданских должностях в США. Для поддержания своей квалификации они ежегодно на три недели оставляют эти должности и выполняют задачи в военные сфере. Как только эта ежегодная обязанность будет выполнена, они вернутся к своей гражданской работе в США. Резервисты, прибывшие на этой неделе, не задействованы ни в одном из военных учений.

Строительному подразделению приказано построить санитарные сооружения и другие простые удобства для использования украинскими военными. Кроме использования привезенных с собой материалов, они планируют приобрести дополнительные материалы на местном рынке в Крыму, что будет способствовать местной экономике. Все, что они построят и модернизируют во время своего пребывания, останется в распоряжении украинского правительства для использования украинскими военными формированиями, отмечает Посольство США.

Резервисты хотели бы как можно скорее начать работы, которые их пригласили здесь выполнить. Посольство США продолжает работать с украинским правительством по поводу вывоза строительного оборудования из порта и снятия напряженности, вызванной протестами в Крыму.