Суд запретил Тягнибоку и Богатырёвой мешать Ющенко

Тернопольский горрайонный суд запретил ВО “Свобода” и Партии регионов проводить свои акции на Театральном майдане 23 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам судьи Евгения ОЧЕРЕТЯНОГО, такое решение суд принял в связи с тем, что 22-23 сентября на Театральном майдане будет проходить фестиваль казацкой песни “Байда”, на который 23 сентября приедет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Судья добавил, что проведение на одном месте еще и акций “Свободы” и Партий регионов может привести к нарушению общественного порядка. Потому и принял решение удовлетворить иск горисполкома, и запретил этим политическим силам проводить любые массовые или общественные мероприятия 23 сентября на Театральном майдане.

Председатель Тернопольской областной ячейки Партии регионов Орест МУЦ после объявления решения суда сообщил корреспонденту УНИАН, что на протяжении пяти дней его политическая сила будет обращаться с иском к горсовету с требованием компенсировать моральные убытки и материальные расходы, понесенные во время организации мероприятия. “Сейчас наш бухгалтер подсчитывает затраты, на протяжении пяти дней мы подадим иск. Деньги, которые нам компенсирует мэрия, мы потом перечислим в сиротский дом”, - сказал он.

По словам О.МУЦА, о намерении провести 23 сентября на Театральном отчет-встречу при участии представителей Партии регионов он предупредил мэрию и милицию еще 22 августа. О том, что 23 сентября на площади будут отчитываться Раиса БОГАТЫРЕВА, Тарас ЧЕРНОВИЛ, Инна БОГОСЛОВСКАЯ, Орест МУЦ и Василий ХАРА тернополяне узнали сегодня утром из плакатов, которые появились на улицах города.

В то же время, после решения суда, по словам О.МУЦА, свою акцию они проводить не будут.

Вместе с тем, представители ВО “Свобода”, которые о намерении проведения Народного вече на Театральном майдане сообщили мэрии 3 сентября, от своей акции не отказываются. “Юристы нам объяснили, что если подать апелляцию, то это автоматически остановит действие решения суда. Поэтому, завтра мы подаем апелляционное заявление и продолжаем подготовку и таки проведем мероприятие - приедет первая пятерка, мы представим свою программу. Многие люди из области знают и приедут на нашу акцию”, - сказал корреспонденту УНИАН председатель Тернопольской областной ячейки ВО “Свобода” Олег СИРОТЮК.

Он не исключает, что если мэрия каким-то образом помешает проведению запланированного ими віча, то ВО “Свобода” будет подавать иск к горсовету и требовать компенсировать материальные и моральные убытки.