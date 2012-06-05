Защитники украинского языка заблокировали движение по Грушевского

В Киеве участники акции против принятия законопроекта об основах государственной языковой политики практически перекрыли движение автомобилей по улице Грушевского напротив зданий, где расположены комитеты Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, для автомобилей остался небольшой проезд по улице Садовой.

В акции протеста принимают участие около тысячи представителей общественных организаций и обычных граждан, которые держат государственные флаги и плакаты с надписями в защиту украинского языка.

Милиция предприняла попытку не допустить установления аудиоаппаратуры участниками акции, однако на данное время через динамику ведется полноценная трансляция митинга.

Кроме того, возле Верховной Рады собралось около тысячи человек под флагами Партии регионов.

Количество участников обеих акций постоянно увеличивается.