СЭС дала добро одесским пляжам
07:51, 03 июня 2012Общество
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На всех одесских пляжах, кроме Черноморки, морская вода соответствует санитарным нормам, водопользование разрешается, сообщили УНИАН в Одесской городской санитарно-эпидемиологической станции.
|СЭС взяла 39 проб морской воды
В горСЭС также уточнили, что в течение последней недели на пляжах «исследовано 39 проб морской воды - превышения санитарных норм по микробиологическим показателям не обнаружено».
Впрочем, паспорт на право открытия пляжного сезона подписан городскими властями только администрациям пляжей «Лузановка», «Отрада», «Дельфин», «10-я станция Фонтана» и «Аркадия». На остальных четырех пляжах продолжается благоустройство территории, оборудование приспособлениями для людей с ограниченными физическими возможностями, выполняются иные требования спецкомисии горсовета.
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