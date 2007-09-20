В Днепропетровске опять собрались повышать тарифы на ЖКХ

Днепропетровский горисполком планирует повысить тарифы на жилищные услуги (содержание жилых домов и придомовой территории) в целом в 2-2,5 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Днепропетровского городского совета Сергей ВОРОБЬЕВ.

По его словам, горисполком опубликовал данный проект новых тарифов в коммунальных СМИ, без согласования с горсоветом.

По словам С.ВОРОБЬЕВА, горисполком не учел предыдущие замечания депутатов относительно типичного перечня услуг, которые предоставляются населению Днепропетровска структурными подразделениями управления жилищного хозяйства городского совета.

С.ВОРОБЬЕВ отметил, что городской совет не утвердит новые тарифы на жилищные услуги без тщательной доработки.