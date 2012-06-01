12 тысяч социальных участковых приступят к работе с сентября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Полтаве сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко.

По его словам, Министерство социальной политики уже в июне начнет формировать корпус социальных участковых, который будет состоять из 12 тысяч человек.

«С их помощью социальная помощь будет более приближенной к людям, способствовать решению проблем еще на начальных этапах. Это европейский подход к работе. Социальная работа будет ориентирована на профилактику проблем, а не на преодоление их последствий», - сказал С.Тигипко.

Он отметил, что социальные участковые - это принципиально новый подход к решению проблем украинских семей. Их задачей будет предотвращение проблем в семье и защита прав детей. Таким образом, социальная работа будет ориентирована на профилактику проблем, а не на преодоление их последствий, подчеркнул С.Тигипко.

По его словам, социальный участковый будет знать проблемы семей на своей территории и поможет предотвратить распад семей.