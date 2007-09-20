Семенюк вышла на связь

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК планирует через несколько дней вернуться на работу. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда со ссылкой на саму В.СЕМЕНЮК.

“Она вышла на связь и сообщила, что уже чувствует себя более-менее нормально”, - заявили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, В.СЕМЕНЮК была госпитализирована в клинику “Феофания” в связи с обострением хронической болезни.

Как сообщал УНИАН, в связи с болезнью В.СЕМЕНЮК было отменено намеченное на сегодня подписание договора с инвестором Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР, Долинское, Кировоградская обл.) - российской компанией “Металлоинвест”.

Отменена также намеченная на сегодня поездка В.СЕМЕНЮК на ОАО «Arcelor Mittal Кривой Рог», которая должна была состояться в рамках проверки выполнения инвестобязательств покупателем меткомбината.