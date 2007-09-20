В Днепропетровске пытаются сдержать цены

Временно исполняющий обязанности председателя Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРь своим решением ограничил уровень торговых надбавок на 13 наименований основных продовольственных товаров, в частности на хлеб и хлебобулочные изделия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, решение губернатора принято на основе предыдущего распоряжения председателя обладминистрации от 5 сентября 2005 года «О реализации регулирования цен на некоторые виды продовольственных товаров» и с целью стабилизации цен на рынке.

Предельный уровень торговых надбавок в городах Днепропетровской области составляет 10%, в сельской местности – 15%.

15 сентября в розничной торговой сети областного центра хлеб подорожал в среднем на 5%, или на 10-15 копеек. Хлебозаводы связывают это, в первую очередь, с ростом цен на муку и дополнительное сырье. Цена на социальные сорта хлеба не изменилась.

По данным пресс-службы, ситуация на рынке хлебопродуктов в Днепропетровской области остается стабильной и контролируемой.