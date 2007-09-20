В Украине уже будут заморозки

21 сентября на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях временами дождь. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в западных областях 2-7° тепла, на почве местами заморозки 0-3°, на остальной территории 5-10° тепла, в южной части 11-16°; днем 14-19°, в Крыму и Приазовье 21-26°; в Карпатах ночью заморозки 0-3°, днем 3-8° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 22-23 сентября переменная облачность. В западных, Житомирской, Винницкой, Киевской областях без существенных осадков; на остальной территории местами дождь (в Крыму и на юге Левобережья повсюду). Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, в южной части до 16°, 22 сентября в западных областях 2-7° тепла, местами на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе заморозки 0-3°; днем 17-22°, в Крыму и на юге Левобережья 21-26°.

24-25 сентября временами дожди, на юге местами грозы, только 24 сентября в большинстве западных областей, а 25 сентября на крайнем северном востоке страны преимущественно без осадков. Температура ночью 6-12°, на юге и востоке 10-16°, 24 сентября в западных и северных областях 4-10° тепла; днем 16-22°, 24 сентября на юге местами до 24°, 25 сентября в северных и центральных областях 13-18°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

В г. Киеве и области 21 сентября ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8°, днем 16-18°; по области ночью 5-10°, днем 14-19°. 22-23 сентября - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 17-22°.

24 сентября местами небольшой дождь; температура ночью 4-9°, днем 16-21°. 25 сентября также временами дождь; температура ночью 7-12°, днем 13-18°.