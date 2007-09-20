Как Вересень Литовченко соблазнял (фоторепортаж)

Съемки программы "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" с Владой Литовченко, президентом ведущего модельного агентства Украины "Karin MMG", проходили в новой студии УНИАН в рамках совместного проекта с радио 106 FM и телеканалом СІТІ.

Перед началом работы над программой фотокорреспондент УНИАН воспользовался служебным положением и проник в «святая святых»…

А дальше была, собственно, запись программы. Результат вы сможете услышать 20 сентября в 18.30 на 106 FM . Или увидеть в 22.00 на телеканале СІТІ.

Фото Сергея Светлицкого