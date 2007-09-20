Как Вересень Литовченко соблазнял (фоторепортаж)
13:09, 20 сентября 2007Общество
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Это было перед началом съемок...
Съемки программы "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" с Владой Литовченко, президентом ведущего модельного агентства Украины "Karin MMG", проходили в новой студии УНИАН в рамках совместного проекта с радио 106 FM и телеканалом СІТІ.
Перед началом работы над программой фотокорреспондент УНИАН воспользовался служебным положением и проник в «святая святых»…
|Это - Микола Вересень перед входом в УНИАН. Так сказать, в предвкушении...
|Ой, а что это вы там делаете? Посмотреть? Или все-таки не стоит?
|Ну, на это точно смотреть не стоило... Не родился еще мужчина, который завязывал бы галстук, не строя при этом рожи
|Ну, знаете ли, это уже переходит всякие границы!
|Еще глоточек, и приступим...
А дальше была, собственно, запись программы. Результат вы сможете услышать 20 сентября в 18.30 на 106 FM . Или увидеть в 22.00 на телеканале СІТІ.
|Фото на память
Фото Сергея Светлицкого
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