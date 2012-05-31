Сегодня - Всемирный день без табака

Как сообщают в ВОЗ, употребление табака является второй причиной смерти на глобальном уровне (после гипертензии).

"Вмешательство табачной промышленности" – тема, выбранная ВОЗ для сегодняшнего Всемирного дня без табака.

В большинстве случаев вред, наносимый здоровью в результате курения, проявляется спустя много лет, отмечают в ВОЗ. В этой связи в условиях расширения потребления табачных изделий на глобальном уровне эпидемия болезней и смерти от табака еще не достигла своего пикового уровня.

Табачная эпидемия убивает около 6 миллионов людей в год, эта цифра включает 600 тысяч некурящих людей, причиной смерти которых является вдыхание табачного дыма. Все эти люди умирают из-за рака легких, болезней сердца и других заболеваний. Если эту эпидемию не остановить, то к 2030 году это число достигнет 8 млн в год.

Более 80% случаев смерти от табака происходит в развивающихся странах. Причиной этого смещения является глобальная стратегия маркетинга табачной промышленности, которая нацелена на молодежь и взрослых в развивающихся странах. Кроме того, так как в настоящее время большинство женщин не курят, табачная промышленность проводит агрессивную политику, направленную на женщин, с целью освоить этот потенциально новый рынок.

Увеличение налогов на табачные изделия на 10% обычно приводит к снижению потребления табака на 4% в странах с высоким уровнем дохода и приблизительно на 8% – в странах с низким и средним уровнем дохода, подчеркивают в ВОЗ. Повышение цены на табачные изделия на 70% может привести к сокращению числа всех случаев смерти, связанных с табаком, не менее чем на одну четверть.

Справка УНИАН. Всемирная ассамблея здравоохранения учредила Всемирный день без табака в 1987 году.