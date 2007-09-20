Азаров настаивает, что он умеет считать

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ настаивает на обоснованности прогнозных макроэкономических показателей на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пленарном заседании Верховной Рады 5-го созыва во время представления законопроекта о государственном бюджете Украины на 2008 год.

Н.АЗАРОВ опроверг обвинения Секретариата Президента Украины в занижении, в частности, прогнозного показателя ВВП на 2008 год. Он напомнил, что, по прогнозам международных финансовых организаций, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк, прогнозные оценки по уровню роста ВВП значительно ниже прогнозных показателей правительства.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что прогноз ВВП на следующий год делался с применением методологии в соответствии с международными стандартами.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 19 сентября одобрил проект Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2008 год. Как сообщил министр экономики Анатолий КИНАХ, документ как закон будет рассмотрен в Верховной Раде одновременно с проектом госбюджета.

Программа предусматривает, что рост ВВП в следующем году будет на уровне не ниже 7,2%, промышленного производства - 9%, рост в сельском хозяйстве - 9,1%. Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю прошлого года) 106,8%, рост реальной зарплаты - на 17%, реальных доходов - 13-14%, рост иностранных инвестиций - 5,5 млрд. долларов, уровень инфляции - 6,8%.

МВФ прогнозирует рост ВВП Украины по итогам 2008 года на уровне 4,6%, инфляцию - на уровне 10%.