Семенюк ушла на больничный

С сегодняшнего дня председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК находится на больничном.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества.

В ФГИУ отказались сообщить детали, однако отметили, что В.СЕМЕНЮК взяла больничный в связи с ухудшением состояния здоровья.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября на Криворожском горно-обогатительном комбинате окисленных руд планировалось подписание договора о создании совместного предприятия на его базе, которое получит основные активы КГОКОРа. Участниками СП станут Фонд государственного имущества, с одной стороны, и ООО «Украинская рудно-металлургическая компания», с другой. Учредителями «Украинской рудно-металлургической компании» являются компании «Смарт-групп» Вадима Новинского и «Металлоинвест» Алишера Усманова. Подпись от ФГИ должна была поставить Валентина Семенюк.