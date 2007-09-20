Мороз готов делать ”лишнюю работу”

Верховная Рада имеет много замечаний к проекту бюджета на 2008 год, направленному к ней Кабинетом министров.

Об этом сказал во время согласительного совета председатель Верховной Рады 5 созыва Александр Мороз.

По его словам, Кабмин выждал постановление, согласно с которым бюджет можно "или принять, или отклонить".

"Есть много замечаний к законопроекту относительно его принятия к рассмотрению, но все будет зависеть от аргументов Кабмина", - сказал Мороз.

Он также подчеркнул, что "независимо от того, как будут развиваться политические события", по сути, бюджет будет принимать следующий парламент.

"Но пусть никто не обвиняет нас в лишней работе, из нас никто ответственности не снимает", - подчеркнул Мороз.

Украинская правда