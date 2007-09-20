Смешко считает, что версия об отравлении Ющенко на даче Сацюка провалилась

Бывший председатель Службы безопасности Украины считает, что версия, согласно которой тогдашнего кандидата в Президенты отравили во время ужина на даче заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка, провалилась.

«Версия этого ужина является тупиковой, потому что, поверьте мне, все ресурсы всей правоохранительной системы с февраля 2005 года были направлены на то, чтобы эту версию довести до логического конца», – заявил Смешко в интервью Радио Свобода. "Хочу подчеркнуть, что кто-либо в СБУ не имел никакого отношения к ухудшению состояния кандидата в Президенты Виктора Андреевича Ющенко", - отметил Смешко.

«Если целый год, если имеем дело с диоксином, не проводились процессуально правильно закрепленные экспертизы, то установить время попадания яда невозможно. Если человек, который возьмет на себя смелость и подпишется, что это возможно, то я Вам гарантирую, что ее нужно подавать на Нобелевскую премию», – прибавил Игорь Смешко.

Вчера Президент Виктор Ющенко выразил надежду, что причастных к его отравлению депортируют из России в Украину.