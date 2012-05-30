Украинские и китайские таможенники будут обмениваться информацией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, И.Калетник отметил, что Китай является одним из стратегических экономических партнеров Украины, ведь объем товарооборота между Украиной и Китаем только за 4 месяца 2012 г. увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., и достиг почти 3 миллиардов долларов. Сейчас Китай занимает вторую позицию среди 200 стран - торговых партнеров Украины.

«Именно поэтому эффективное взаимодействие таможенников двух стран должно стать залогом защиты экономических интересов Украины и Китая. Ведь обе стороны будут иметь информацию, например, о реальной стоимости товаров в стране-контрагенте. Или о подлинности того или иного контракта. Это будет способствовать как упрощению и ускорению таможенных процедур, так и эффективному выявлению попыток минимизации таможенных платежей» - сказал председатель Гостаможслужбы.

В свою очередь Чжан Сиюнь сообщил, что китайские таможенники заявили о своей готовности реализовывать договоренность относительно обмена информацией между двумя ведомствами.