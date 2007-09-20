Кабмин может ограничить экспорт подсолнечного масла

Правительство Украины может ограничить экспорт подсолнечного масла.

Как передает корреспондент УНИАН, первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ вчера на заседании правительства поручил Министерству аграрной политики и Министерству экономики проанализировать рост цен на подсолнечное масло.

«Этот вопрос нужно немедленно рассмотреть и внести предложение в Кабинет министров для принятия решения по ограничению вывоза, экспорта подсолнечного масла, по введению квот, лицензирования. Мы произвели масла значительно больше, собрали урожай в несколько раз больше, чем в прошлом году. Так спрашивается, какие факторы и основания для роста цен на подсолнечное масло, кроме фактора выборов? У государства достаточно резервов и финансовых, и материальных, чтобы не допустить значительного роста цен на продукты питания», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

При этом вице-премьер-министр Украины по вопросам АПК Виктор СЛАУТА сообщил сегодня журналистам, что урожай подсолнечника в Украине в этом году может снизиться до 3,5 млн. тонн против 5,3 млн. тонн, полученных в 2006 году.

По словам вице-премьера, в текущем году хозяйства Украины сократили сев подсолнечника – в некоторых регионах была оптимизирована структура посевных площадей, в некоторых – подсолнечник был заменен рапсом. Таким образом, площади сева подсолнечника составили 3,3 млн. га, и при прогнозируемой урожайности 11 центнеров с гектара Украина будет иметь 3,5 млн. тонн.

Ранее Министерство аграрной политики прогнозировало урожай подсолнечника в объеме 4,5 млн. тонн.