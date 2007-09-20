Тимошенко: призываю не пить воду под иностранными марками

После победы БЮТ на досрочных выборах в Украине будет внедрена эффективная система контроля качества продуктов питания и медикаментов. Об этом Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, сообщили УНИАН в пресс-службе блока.

Она отметила, что такая система контроля полностью разрушена. «В Украине сегодня нет лаборатории биоэквивалентности, и никто не знает, что вы покупаете в аптеках: мел или лекарственную субстанцию. Когда вы покупаете йогурт, люди даже не знают, какие ингредиенты как влияют на здоровье и обеспечивают его длительный срок хранения», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в каждой стране существует чрезвычайно-мощная система контроля всего, что люди потребляют.

Лидер БЮТ также рассказала, что провела эксперимент по контролю качества воды, которая сегодня продается в Украине, в том числе под известными мировыми марками.

«Для своей семьи я проконтролировала качество воды относительно химического состава, и какие она имеет показатели. Потому сегодня со знанием дела призываю не пить воду, которая имеет иностранные марки, потому что в действительности никому неизвестно, что под этими мировыми марками разливают в Украине. И самая чистая вода, которую мы нашли, – это «Моршинская», - сказала она.

«Когда мы станем властью, мы обязательно установим контроль за качеством воды», - пообещала лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что новая власть установит большие штрафные санкции за химические выбросы.

По ее словам, в Днепропетровской области сложилась почти катастрофическая ситуация с экологией. «Когда мы честно приватизировали «Криворожсталь» и хотели 10% направить на экологические программы в Днепропетровской области, и в частности в Криворожском бассейне, - все это зарубили после того, как меня уволили из правительства», - сказала лидер БЮТ.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО считает, что необходимо отмежевать большие корпорации от власти. Потому что когда большие корпорации одновременно являются властью, они не будут ограничивать себя никакими штрафными санкциями и санитарными нормами.