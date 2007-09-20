Литвин про рай, проценты, интеллект, традиции и Днепровский каскад

Лидер имени своего блока Владимир ЛИТВИН убежден в необходимости развития Днепровского каскада.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Литвина, такое заявление он обнародовал во время пребывания в Запорожской области.

«Из-за того, что у сегодняшней власти руки и головы не доходят до этой проблемы, Украина теряет свой потенциал. А это лучшие перспективы в Европе», – сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, для развития Запорожья нужна взвешенная, разумная экономическая политика, а также достойное представительство области в высших эшелонах власти, которое сейчас не соответствует значимости этого региона.

«Здесь есть сочетание интеллекта, промышленного комплекса, давних традиций и героической истории», – добавил В.ЛИТВИН.

По его словам, если верить официальной статистике, то в Запорожье не жизнь, а рай: рост промышленного производства вдвое превышает общеукраинский, не говоря уже об агропромышленном комплексе. “Но нужно работать не на проценты, а на решение конкретных задач, сохранения и развития существующего потенциала», – добавил В.ЛИТВИН.

Справка УНИАН. Днепровский каскад состоит из 6 гидроэлектростанций: Киевской (г.Вышгород), Каневской (г.Канев), Кременчугской (г.Кременчуг), Днепродзержинской (г.Днепродзержинск), Днепровской (г.Запорожье), Каховской (г.Новая Каховка).

Самая большая из них - Днепровская ГЭС мощностью 1500 Мвт.