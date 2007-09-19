Близ о.Родос потерпел аварию круизный лайнер

По сообщению Посольства Украины в Греческой Республике, 18 сентября с.г. вблизи острова Родос потерпел техническую аварию круизный лайнер „Dream” под Багамским флагом, на борту которого находились 931 пассажир и 341 член экипажа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, греческими спасательными службами с борта судна эвакуированы все пассажиры, среди которых были граждане Украины, Болгарии, Египта, Канады, Израиля, Румынии, Словакии, США, Турции, РФ.

По завершению эвакуации пассажиры лайнера были отправлены авиарейсами в г. Хайфа (Израиль).

По данным посольства, никто из пассажиров в результате аварии не пострадал.