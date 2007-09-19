АНТК им.Антонова представляет свои разработки на выставке в Китае

Сегодня в Пекине начала работу международная авиационная выставка Aviation Expo/China 2007. АНТК им. О.К.Антонова - постоянный участник выставок, проходящих в Китае, представляет вниманию промышленных предприятий страны свои широкие возможности в разработке, испытаниях и сертификации пассажирских региональных и транспортных самолетов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АНТК им. Антонова, среди совместных проектов, запланированных к обсуждению в ходе выставки, - программа создания нового 70-местного турбовинтового самолета МА700, согласно подписанному 27 августа Меморандуму о взаимопонимании между Xi’an Aircraft Industry Group Co. Ltd и АНТК им. Антонова.

В настоящее время китайская сторона разрабатывает технические требования к этому самолету. В этом проекте партнеры будут участвовать на принципах разделения рисков.

«Антонов» планирует обсудить с Первой Авиастроительной Корпорацией Китая (AVIC I) формы взаимодействия в рамках программы разработки большого коммерческого грузового самолета, производство которого будет осуществляться в Китае.

На встрече с представителями Shaanxi Aircraft Industry (Group) Co. Ltd. (SAС) будут рассмотрены направления дальнейшего развития программы нового транспортного самолета Y8F600.

Планируется также проведение переговоров по вопросу продления ресурсов и сроков службы самолетов Ан-26 и Ан-30, ранее поставленных в КНР.

Кроме того, «Антонов» предлагает вниманию посетителей выставки ряд своих современных самолетов, которые могут эффективно работать в условиях Китая. Это пассажирский Ан-140, многоцелевые семейства Ан-74, Ан-32, Ан-38, транспортные самолеты Ан-70 и Ан-124-100 «Руслан». Состоится презентация семейства пассажирских, административных и транспортных самолетов нового поколения Ан-148. Высокое расположение двигателей над крылом дает им ряд преимуществ при эксплуатации с неподготовленных ВПП, в том числе с площадок с травяным, грунтовым и каменистым покрытиями. Такие аэродромы расположены, например, в малоосвоенных западных территориях Китая. Большинство из них слабо оснащены средствами наземного обслуживания самолетов. Однако для эксплуатации Ан-148 достаточно самого минимального комплекта наземного оборудования.