Под Луцком горела гостиница

Для ликвидации пожара были направлены дежурные подразделы из государственных пожарно-спасательных частей Луцка № 1, 2, а также части специальной пожарной техники и ГПСЧ № 3 из города Рожище - всего 5 основных и 4 специальные единицы техники.

Сообщили УНИАН в пресс-службе ТУ МЧС.

На момент прибытия первых подразделов огонь распространился на конструкции кровли. Спасатели в аппаратах на сжатом воздухе боролись с огнем внутри на третьем этаже, а для тушения пламени извне бойцы МЧС подали стволы с помощью автолестницы и подъемника.

Тушение пожара осложнялось сложной конструкцией крыши и наличием под досками кровли минерального утепления. Однако благодаря оперативности пожарных не было допущено распространения пламени на нижние этажи сооружения и на соседнее здание магазина.

Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при выполнении работ.